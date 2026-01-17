canli-yayin
Aynı Yağmur Altında üçüncü tanıtımı yayınlandı!

GİRİŞ TARİHİ: 17.01.2026, 12:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.01.2026, 12:30
Tanıtımlarıyla kısa sürede büyük ilgi gören 'Aynı Yağmur Altında', yakında atv'de izleyici karşısına çıkacak.

Başrolünde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan 'Aynı Yağmur Altında', yayınlanan yeni tanıtımıyla heyecan yarattı.

Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında' yakında izleyiciyle buluşacak.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir.

İnançların gölgesinde, tehditlerin arasında bir aşk

Usta oyuncular ve genç isimler aynı kadroda

Ali ve Rosa'nın aşkı, aileleri, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacak.

Farklı dünyalara ait olan Aydan ve Karanoğlu aileleri, bu tutkulu aşk önündeki en büyük engeller olacak.

