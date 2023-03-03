ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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BAŞIM BELADA GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.03.2023, 15:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.03.2023, 15:17
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1. Bölüm Foto Galeri

Azam, bir yandan Pele ile birlikte insanların sorunlarını çözerek hayatını idame ettirmeye çalışırken diğer yandan da annesi Şerife'nin evlilik baskısı altındadır.

1. Bölüm Foto Galeri

Pele, Şerife'nin bu baskılarını kırmak için mahalleye yeni taşınan Leyla'nın Azam'la birlikte fotoğrafını çekip Şerife'ye yollar.

1. Bölüm Foto Galeri

Bunun üstüne Azam'ın ailesi apar topar memleketten İstanbul'a gelerek Azam'ı evlendirmek ister.

1. Bölüm Foto Galeri

Azam ailesinden gizlediği sırrına çözüm bulmak için yine Pele'den yardım alınca işler içinden çıkılamaz bir hal almaya başlar.

1. Bölüm Foto Galeri

Ailesi ile birlikte Leyla ise abisi Safa'yı öldürdüğüne inandıkları Çağdaş Varlı'dan intikam almak için uzun süredir yaptıkları planı başlatmak üzere mahalleye taşınmışlardır.

1. Bölüm Foto Galeri

Çağdaş'ın Safa'yı para için öldürdüğünü düşünen Leyla ve ailesi Çağdaş'ın tüm parasını çalmak için mükemmel bir plan yapmışlardır.

1. Bölüm Foto Galeri

Ancak soygun sonrası yaptıkları bir hata onları büyük bir bilinmeze sürükleyecektir.

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