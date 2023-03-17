3. Bölüm Foto Galeri

Çağdaş, soyguncuları bulacağını düşündüğü için Badi ile buluşan Leyla'nın peşini bırakmaz. Leyla hastaneye gitmek zorunda kalır.
Bir yandan hastanede Çağdaş'a yakalanma tehlikesi geçirirken diğer yandan da Azam'ın kendisine aşık olduğunu zanneder.
Çağdaş'ın evine gitmek zorunda kalan Leyla'nın tavırları, Çağdaş'ı yoğun duygularını dile getirmeye iter.
Leyla, Azam'ın Badi'den tüm gerçekleri öğrenebileceğinin farkında olduğu için endişelidir. Leyla ve ailesi yeteneklerini kullanarak Badi'nin yerini bulmak ve onu Azam'la konuşmasını engellemek ister.