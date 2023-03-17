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BAŞIM BELADA GALERİ

3. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.03.2023, 11:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.03.2023, 11:23
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3. Bölüm Foto Galeri

Çağdaş, soyguncuları bulacağını düşündüğü için Badi ile buluşan Leyla'nın peşini bırakmaz. Leyla hastaneye gitmek zorunda kalır.

3. Bölüm Foto Galeri

Bir yandan hastanede Çağdaş'a yakalanma tehlikesi geçirirken diğer yandan da Azam'ın kendisine aşık olduğunu zanneder.

3. Bölüm Foto Galeri

Çağdaş'ın evine gitmek zorunda kalan Leyla'nın tavırları, Çağdaş'ı yoğun duygularını dile getirmeye iter.

3. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Azam'ın Badi'den tüm gerçekleri öğrenebileceğinin farkında olduğu için endişelidir. Leyla ve ailesi yeteneklerini kullanarak Badi'nin yerini bulmak ve onu Azam'la konuşmasını engellemek ister.

3. Bölüm Foto Galeri

Badi'yi ararlarken hiç beklemedikleri bir gerçekle karşılaşırlar.

3. Bölüm Foto Galeri

Pele'nin emrivakisi ile Çağdaş'ın soyguncuları bulma teklifini kabul etmek zorunda kalan Azam, Çağdaş ile yüzleştiğinde öğrendiği bilgilerle Leyla'yı ele verecek midir?

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