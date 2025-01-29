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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BAŞKA BİR GÜN GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.01.2025, 10:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.01.2025, 10:56
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1. Bölüm Foto Galeri

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur.

1. Bölüm Foto Galeri

Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

1. Bölüm Foto Galeri

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir.

1. Bölüm Foto Galeri

Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur.

1. Bölüm Foto Galeri

Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür.

1. Bölüm Foto Galeri

Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

1. Bölüm Foto Galeri

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de başlıyor!

1. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

1. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

1. Bölüm Foto Galeri

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