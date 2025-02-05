2. Bölüm Foto Galeri

Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır.
Avukatlığını yaptığı bir müvekkilin söyledikleri Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürür.
Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızı Deniz'le de ilgili kendisinden saklanan çok acı bir gerçeği öğrenecektir…
Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy).