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Kardelenler
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BAŞKA BİR GÜN GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.02.2025, 10:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.02.2025, 10:37
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2. Bölüm Foto Galeri

Serdar'ın sahte bir kimliği olduğunu öğrenen Nehir, onun bu kimliği neden çıkardığını bulmaya çalışır.

2. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Serdar'ın ofisi de sandığı gibi yönetmediğini anlar.

2. Bölüm Foto Galeri

Nehir işyerini de ayakta tutmaya çalışmak zorundadır.

2. Bölüm Foto Galeri

Üstelik Serdar'ın onu aldattığına dair şüpheleri de artmıştır.

2. Bölüm Foto Galeri

Avukatlığını yaptığı bir müvekkilin söyledikleri Serdar'ın tahmin ettiğinden de büyük bir belaya batmış olabileceğini düşündürür.

2. Bölüm Foto Galeri

Serdar'ın kaybolduğu gün karısını kaybeden Tuna ile ilgili de içinde bazı şüpheler doğar.

2. Bölüm Foto Galeri

Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızı Deniz'le de ilgili kendisinden saklanan çok acı bir gerçeği öğrenecektir…

2. Bölüm Foto Galeri

Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy).

2. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Perşembe 20.00'de atv'de.

2. Bölüm Foto Galeri

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