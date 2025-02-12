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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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  • Başka Bir Gün
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BAŞKA BİR GÜN GALERİ

3. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.02.2025, 10:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.02.2025, 10:40
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3. Bölüm Foto Galeri

Nehir, Savcı Meral'in suçlamalarını reddetse de Meral'in ondan şüphelenmeye devam edeceğinin farkındadır. Fakat Nehir'in de içinde yeni şüpheler doğmuştur.

3. Bölüm Foto Galeri

Tuna'nın kendisinden Serdar'la ilgili bir şeyler sakladığından artık emindir.

3. Bölüm Foto Galeri

Onunla yüzleştiğinde Tuna'dan öğrendikleri, Serdar'ın kendisinden bir şeyler saklamakla kalmayıp onu ve çocuklarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını anlamasına neden olur.

3. Bölüm Foto Galeri

Yine de Serdar'ı bulabilmek için o tehlikenin üzerine gitmeye mecburdur.

3. Bölüm Foto Galeri

Serdar'ın onu ne kadar büyük bir dertle baş başa bıraktığını anladığı andaysa, Serdar'la ilgili de hiç ummadığı büyük bir gelişme yaşanır.

3. Bölüm Foto Galeri

Nehir çocuklarını içine düştükleri tehlikeden korumayı başaracak mıdır?

3. Bölüm Foto Galeri

Nehir, Serdar'a ait bir iz bulacak mıdır?

3. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

3. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

3. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm fragmanını izlemek için tıklayın!

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