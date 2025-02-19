canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
17
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler - 2. Fragman
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün - 2. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
BAŞKA BİR GÜN GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.02.2025, 11:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.02.2025, 11:09
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
4. Bölüm Foto Galeri

Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır.

4. Bölüm Foto Galeri

Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir?

4. Bölüm Foto Galeri

Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder.

4. Bölüm Foto Galeri

Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir.

4. Bölüm Foto Galeri

Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur.

4. Bölüm Foto Galeri

Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur.

4. Bölüm Foto Galeri

Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır.

4. Bölüm Foto Galeri

Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır…

4. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN