5. Bölüm Foto Galeri

Nehir bunun için çalışırken Güngör, Tuna'yla onun arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başlamıştır.
Nehir daha Güngör'ün kendisine yaptığı bu kötü sürprizi atlatamamışken Serdar'ın bir başka sırrı daha olduğunu öğrenir.
Bunu öğrendikten sonra kontrolü eline almaya çalışan Nehir, elinde olmadan çok kötü bir olaya sebep olacağından habersizdir.
Başka Bir Gün çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.