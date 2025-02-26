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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BAŞKA BİR GÜN GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.02.2025, 10:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.02.2025, 10:44
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5. Bölüm Foto Galeri

Denizden çıkan cesedi öldürmekle suçlanan Nehir, kızını korumak için gerçeği söyleyememiştir.

5. Bölüm Foto Galeri

Nehir hem masumiyetini kanıtlayıp hem de Deniz'i korumayı başarabilecek midir?

5. Bölüm Foto Galeri

Nehir bunun için çalışırken Güngör, Tuna'yla onun arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başlamıştır.

5. Bölüm Foto Galeri

Bu şüphesi Nehir'i can evinden vuracak bir hamle yapmasına neden olur.

5. Bölüm Foto Galeri

Nehir daha Güngör'ün kendisine yaptığı bu kötü sürprizi atlatamamışken Serdar'ın bir başka sırrı daha olduğunu öğrenir.

5. Bölüm Foto Galeri

Bu sır Nehir'i daha da tehlikeli insanlara bulaştıracaktır.

5. Bölüm Foto Galeri

Bunu öğrendikten sonra kontrolü eline almaya çalışan Nehir, elinde olmadan çok kötü bir olaya sebep olacağından habersizdir.

5. Bölüm Foto Galeri

Çıkışsız kalan Serdar'ın onu tam bir açmazda bırakacak yeni bir hamle yapmak üzere olduğundan da…

5. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

5. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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