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BAŞKA BİR GÜN GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.03.2025, 11:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.03.2025, 11:35
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6. Bölüm Foto Galeri

Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar.

6. Bölüm Foto Galeri

Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur.

6. Bölüm Foto Galeri

Nehir, bütün yaptıklarına rağmen çocuklarının babasını kurtarmak için uğraşacak mıdır?

6. Bölüm Foto Galeri

Nehir bununla ilgili hemen bir karar vermese de İshak ile ilgili öğrendiği gerçeğin peşine düşer.

6. Bölüm Foto Galeri

O bütün "kötüleri" yakalamak için uğraşırken Tuna da karısının ölümünü çözmek için Serdar'ı arıyordur.

6. Bölüm Foto Galeri

Nehir onu bundan vazgeçirmeye çalışır. Nehir, Tuna'yı Serdar'dan uzak tutmayı başarabilecek midir?

6. Bölüm Foto Galeri

Nehir'in farkında olmadığı tehlike ise hiç ummadığı birinden, Aytunç'tan kaynaklanıyordur

6. Bölüm Foto Galeri

Aytunç, Deniz ile ilgili bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştır.

6. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

6. Bölüm Foto Galeri

Tuna için Serdar'ı bulmak bu kadar kolaysa, neden ortadan kaybolduğunu da biliyor olabilir mi? Serdar'ı yakalamaya çalışanlar Köksallar değilse kim?

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