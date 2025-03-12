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BAŞKA BİR GÜN GALERİ

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.03.2025, 10:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.03.2025, 10:34
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7. Bölüm Foto Galeri

Tuna, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Serdar'ı, Suzan'a götürmek istiyordur.

7. Bölüm Foto Galeri

Bu durum Nehir'i büyük bir ikileme sürükler.

7. Bölüm Foto Galeri

Ve Serdar'ın canını kurtarmak için onun döndüğünü Aytunç'a bildirmek zorunda kalır.

7. Bölüm Foto Galeri

Tutuklanan Serdar'ın ceza almasını engellemek içinse; İshak ve Suzan'ı yakalatma karşılığında Meral ile bir anlaşma yapar.

7. Bölüm Foto Galeri

Fakat Nehir, İshak'ın köstebeği Eylem'in burnunun dibinde olduğundan habersizdir.

7. Bölüm Foto Galeri

Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da…

7. Bölüm Foto Galeri

Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hâkim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer.

7. Bölüm Foto Galeri

Ve Nehir kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur.

7. Bölüm Foto Galeri

Bütün bunlar olurken Deniz de Selin'in ailesinin şüphesini üzerine çekmiş durumdadır.

7. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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