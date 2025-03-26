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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BAŞKA BİR GÜN GALERİ

9. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.03.2025, 11:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.03.2025, 11:16
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9. Bölüm Foto Galeri

Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur.

9. Bölüm Foto Galeri

Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler.

9. Bölüm Foto Galeri

Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez. Bu sırada Deniz'in kayıp olduğunu öğrenirler.

9. Bölüm Foto Galeri

Serdar ve Nehir; Zülfüler ve Yaman'dan şüphelense de Yaman, Deniz'in kaybolduğu saatte anneannesinin yanında olduğunu ispatlıyordur.

9. Bölüm Foto Galeri

Serdar ve Nehir kızlarını bulmak için uğraşırlarken ikisi de kendi bildikleri yoldan ilerler.

9. Bölüm Foto Galeri

İkisinin izlediği bu yollar başka sorunlara yol açacak olsa da Serdar ve Nehir kızlarını bulup onu kurtarmayı başarabilecek midir?

9. Bölüm Foto Galeri

Güngör, Serdar'a kendini affettirebilecek mi?

9. Bölüm Foto Galeri

Serdar, Deniz'i Zülfü'nün elinden kurtarabilecek mi?

9. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

9. Bölüm Foto Galeri

Başka Bir Gün yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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