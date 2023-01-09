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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

16. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.01.2023, 11:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.01.2023, 11:14
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16. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır. Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz.

16. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

16. Bölüm Foto Galeri

Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur.

16. Bölüm Foto Galeri

Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.

16. Bölüm Foto Galeri

Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider.

16. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir.

16. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi?

16. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.

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