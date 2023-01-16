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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

17. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.01.2023, 11:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.01.2023, 11:33
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17. Bölüm Foto Galeri

Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır. Sonunda zor da olsa kararını verir.

17. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını ele geçirir ve ödül olarak beklediği çağrıyı alarak Cezayir ve sistemini yok etmeyi amaçlayan uluslararası bir örgütle görüşmeye başlar.

17. Bölüm Foto Galeri

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jean Luc'un hayatı can düşman olarak bildiği Firuze'ye emanet edilir.

17. Bölüm Foto Galeri

Jean Luc ayıldığında Firuze'ye minnet duymak yerine Firuze'yi geçmişiyle ilgili köşeye sıkıştırmaya çalışır.

17. Bölüm Foto Galeri

Firuze'nin Cezayir'e dair umutları, Cezayir'i Suna ve Leyla ile birlikte aile resminde görünce yıkılır. Firuze buna rağmen ikisinin de Cezayir'den evladı olduğu için Leyla'ya zeytin dalı uzatır.

17. Bölüm Foto Galeri

Cezayir kendisine yapılan büyük ihanetin karşısında nasıl bir karar verecektir? Tatavlalı ve üye olduğu örgüt Cezayir'i çökertmek için ne planlamaktadır?

17. Bölüm Foto Galeri

Firuze, Jean Luc'un suçlamalarından nasıl kurtulacaktır? Leyla, Firuze'nin barış çağrısına ne cevap verecektir?

17. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.

17. Bölüm Foto Galeri

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