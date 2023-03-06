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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

21. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.03.2023, 10:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.03.2023, 10:50
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21. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst olur. Tatavlalı ve Bassilius, Cezayir'i gafil avladıkları ve Cezayir'i vurarak amaçlarına ulaştıkları için muzafferdir.

21. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Pakt'ın görevini yerine getirdiği için Pakt tarafından şereflendirilir. Lakin hesap edemedikleri şey Ateş'in, amcasına düzenlenen suikastın peşine düşmesi olur.

21. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.

21. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in vurulması Leyla ve Firuze'yi de derinden sarsmıştır. Leyla'nın ikinci defa kaybettiği eşinin yasına bu sefer kızı Suna da eklenir. Leyla'nın evinde yas süreci devam ederken Süheyla ve Orhan'ın ilişkisi devam eder.

21. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Süheyla ve Orhan'ın görüşmesini hisseder ve açık davranması için Süheyla'ya son bir şans verir. Fakat Süheyla, Orhan'la birlikte olmak konusunda beklenmedik bir karar alır.

21. Bölüm Foto Galeri

Firuze daha önceden de yaşadığı ağır kayıpların etkisiyle de kaçınılmaz bir depresyona sürüklenir. Henüz babasının yas sürecinden olan Suna'ya başka bir acıyı da Şamil yurt dışına okumaya gideceğini söyleyerek yaşatır.

21. Bölüm Foto Galeri

Ateş'in amcasını vurma girişiminde bulunanların peşine düşmesi onu manevi babası Bassilius'la karşı karşıya getirir. Ateş, manevi babası Bassilius'un gerçek kimliğini öğrenecek mi?

21. Bölüm Foto Galeri

Süheyla, Leyla'nın uyarılarına rağmen Orhan'la birlikte olacak mı? Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba Cezayir'in öcünü Tatavlalı'dan alabilecek mi?

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