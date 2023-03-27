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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

24. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.03.2023, 10:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.03.2023, 10:32
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24. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Tatavlalı'nın İstanbul sokaklarında kurduğu uyuşturucu organizasyonunu bitirmesi için Kurban Baba'yı görevlendirir. Kurban, Tatavlalı'ya sert bir operasyon düzenler.

24. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve arkadaşlarının düzenine çomak soktuğunu öğrenen Tatavlalı hırslanır ve karşı atak için plan kurmaya başlar. Cezayir, yıldırım nikahıyla evlenen Azamet ve Melike'ye şık bir düğün yapmaya karar verir.

24. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in bu düğün sırasında Leyla'ya yapmayı planladığı bir sürpriz vardır. Cezayir'in Leyla'ya yapacağı bu sürprize Firuze'de şahit olur.

24. Bölüm Foto Galeri

Süheyla ve Ethem, çocuk sahibi olacağı üzere Ethem ailesiyle daha güvenli bir hayat yaşamaya karar verir. Bu konuyu Cezayir'e danışır ve ondan icazet ister.

24. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Cezayir'le yakınlaşan Sabit'in artık kendisine faydası olmayacağını anlar. Bu nedenle Tito'ya ailesiyle ilgili ısrarla öğrenmek istediği bilgiyi verir ve Tito'ya geçmişte ailesini öldüren kişinin Sabit olduğunu söyleyerek Sabit'i Tito'nun hedefine oturtur.

24. Bölüm Foto Galeri

Tito intikamını almak için Sabit'in oğlu Sait'i öldürmeye çalışırken karşısında ona engel olmaya çalışan hiç umulmadık birini bulur ve onu öldürür.

24. Bölüm Foto Galeri

Kurban Baba, Tatavlalı'nın sokaklardaki hakimiyetini kırabilecek mi? Firuze, Leyla ve Cezayir'in yakınlaşmasını nasıl karşılar?

24. Bölüm Foto Galeri

Ethem, daha sakin bir hayata geçebilmek için Cezayir'den icazet alabilecek mi?

24. Bölüm Foto Galeri

Tito, Sabit'ten intikam almak isterken kimi öldürmek zorunda kalacak?

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