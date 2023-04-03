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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

25. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.04.2023, 10:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.04.2023, 10:34
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25. Bölüm Foto Galeri

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister.

25. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar. Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer.

25. Bölüm Foto Galeri

Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

25. Bölüm Foto Galeri

Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

25. Bölüm Foto Galeri

Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.

25. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in mecliste aldığı kararlar nelerdir?

25. Bölüm Foto Galeri

Kayıkçı'nın Cezayir ve ailesini sarsacak mesajı nedir?

25. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Firuze'nin etrafındaki varlığından kurtulmak için ne yapmayı planlar?

25. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle Salı 20.00'de atv'de.

25. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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