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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

38. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.09.2023, 10:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.09.2023, 10:51
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38. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Müttefikler tarafından kaçırılan silahlarının terör örgütüne gideceği endişesi içindedir.

38. Bölüm Foto Galeri

Her ne kadar masadaki hainin Maruf olduğunu öğrenmiş olsa da, onu suçlayacak bir delili olmadığı için suçüstündeyken faka bastırmayı düşünür.

38. Bölüm Foto Galeri

Bunun için de en iyi fırsat, Maruf'u silahları terör örgütüne verirken yakalamaktır. Fakat planı hiç beklemediği şekilde gidecektir.

38. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Cancal Ağa'nın Urfa'da avukatlık yapan kızı Berfin, babasının ısrarlarına dayanamayarak İstanbul'a döner.

38. Bölüm Foto Galeri

Maruf'un yeğeni Vedat hala sevdiği eski karısının dönmesine sevinmiştir. Berfin'le barışmayı, hatta yeniden evlenmeyi düşünmektedir.

38. Bölüm Foto Galeri

Ancak gelişen olaylar onu Cezayir'le karşı karşıya getirir.

38. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

38. Bölüm Foto Galeri

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