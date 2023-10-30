43. Bölüm Foto Galeri

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır.
Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır.
Aksiyonun ve çatışmanın sona ermediği, her an heyecan dozu yüksek olan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de!
Muhteşem kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken BBCS oyuncu kadrosu;
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek...