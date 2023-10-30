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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

43. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 30.10.2023, 11:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.10.2023, 11:53
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43. Bölüm Foto Galeri

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır.

43. Bölüm Foto Galeri

Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir.

43. Bölüm Foto Galeri

Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir.

43. Bölüm Foto Galeri

Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.

43. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır.

43. Bölüm Foto Galeri

Oysa saldırı onların hiç beklemediği birinden gelecektir.

43. Bölüm Foto Galeri

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam yine nefesleri kesecek.

43. Bölüm Foto Galeri

Aksiyonun ve çatışmanın sona ermediği, her an heyecan dozu yüksek olan Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de!

43. Bölüm Foto Galeri

Muhteşem kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken BBCS oyuncu kadrosu;

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek...

43. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam 43. Bölüm Fragmanı;

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