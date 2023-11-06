44. Bölüm Foto Galeri

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer.
Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler.
Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.
Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek