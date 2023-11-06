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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

44. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.11.2023, 10:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.11.2023, 10:44
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44. Bölüm Foto Galeri

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer.

44. Bölüm Foto Galeri

Ancak Komer de oturup beklemeyecektir.

44. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar.

44. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler.

44. Bölüm Foto Galeri

Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.

44. Bölüm Foto Galeri

Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.

44. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

44. Bölüm Foto Galeri

Aileyi derinden sarsan gelişmeler!

44. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

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