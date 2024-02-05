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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

56. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.02.2024, 11:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.02.2024, 11:41
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56. Bölüm Foto Galeri

Tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir.

56. Bölüm Foto Galeri

Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık verme başlar.

56. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman ya da onun görevlendirdiği Gedikali olduğunu düşünmektedir.

56. Bölüm Foto Galeri

Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer.

56. Bölüm Foto Galeri

Erman'ın önceliği ise Tazıyev'i Atakan'ın elinden kurtarmaktır. Müfit'in yardımıyla Tazıyev'in cezaevine nakil bilgilerini öğrenerek konvoya saldırma planı yapar.

56. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan babasıyla bir kez daha kavga eden Gülcan Amerika'ya kesin olarak dönme kararı verir. Fakat önce Erman'ın kasasında duran Gardaşov'un kardeşiyle ilgili bir dosyayı alarak sevdiği adama götürür.

56. Bölüm Foto Galeri

Gardaşov dosyaya bakınca Gülcan'ın ona çok büyük bir iyilik yaptığını anlar. Dosyada kardeşinin tutulduğu CIA tesisinin yeri yazmaktadır.

56. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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