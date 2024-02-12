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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

57. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.02.2024, 10:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.02.2024, 10:58
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57. Bölüm Foto Galeri

Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır.

57. Bölüm Foto Galeri

Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister.

57. Bölüm Foto Galeri

Durumu öğrenen Cezayir, Töze'nin kocasını bulur ve Fatma'nın çocuğunu elinden kurtararak tehditin kalkmasını sağlar.

57. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov, Ayvaz'la birlikte Romanya'ya gider.

57. Bölüm Foto Galeri

Eskiden CIA için çalışmış yerel bir işbirlikçinin yardımıyla kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve kardeşinin yanına hücreye atılır.

57. Bölüm Foto Galeri

Artık onu ve kardeşini oradan çıkarabilecek tek kişi vardır; Cezayir Türk.

57. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba),

57. Bölüm Foto Galeri

Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

57. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

57. Bölüm Foto Galeri

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