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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

58. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.02.2024, 10:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.02.2024, 10:57
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58. Bölüm Foto Galeri

Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir

58. Bölüm Foto Galeri

Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır.

58. Bölüm Foto Galeri

Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur.

58. Bölüm Foto Galeri

Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir

58. Bölüm Foto Galeri

Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister.

58. Bölüm Foto Galeri

Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar.

58. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir

58. Bölüm Foto Galeri

Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar.

58. Bölüm Foto Galeri

Artık masada yeni bir kişi vardır. Behçet

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