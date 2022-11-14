ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

9. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.11.2022, 11:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.11.2022, 11:48
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
9. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölüm fermanını imzalamıştır ancak kurşunlara Kurban'ın oğlu Şamil hedef olur.

9. Bölüm Foto Galeri

Şamil ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise duygusal bir sarsıntı geçirir.

9. Bölüm Foto Galeri

Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırır. Kurban ve mahdumları ailenin en küçüğü Şamil'in vurulmasıyla bilenirler. Ele avuca sığmayan Azamet'i sakin tutmak mümkün olamayacaktır.

9. Bölüm Foto Galeri

Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan ve bu arada da emniyetle de takışan Cezayir her iki ailesine de yetişmek için çabalar.

9. Bölüm Foto Galeri

Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrenmiş olmasına rağmen zamanında hastaneye yetişmeyi başaramaz. Ancak onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlenmiştir.

9. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'i bir türlü ele geçiremeyen Bagnall ise üstleri tarafından büyük bir uyarı alır.

9. Bölüm Foto Galeri

Ya kendisi ölecektir ya da Cezayir Türk...

9. Bölüm Foto Galeri

Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girer.

9. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN