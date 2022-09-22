BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle atv ekranına geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı BBCS, ilk bölümü ile hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vurdu. Dizi #BBCS etiketi ile Trends Topic'te zirvede yer aldı.
Proje tasarımını Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın yaptığı Ben Bu Cihana Sığmazam, muhteşem bir açılış yaptı. Dizinin takipçileri bir efsanenin doğuşuna tanık olduklarını vurguladı.
Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir Türk karakterinin geçmişi ve ilişkileri büyük merak konusu oldu. İlk tanıtımdan itibaren çok konuşulan gerçeklerin bir kısmı ortaya çıktı.
Cezayir Türk'ün İstanbul'daki eşi Leyla Türk, kocasının öldüğünü zannederken Cezayir'in Özbekistan'da bambaşka bir hayatı vardı.
Cezayir'in bu hayatı yaşamasına sebep olan ise İstanbul'da ağabeyinin öldürüldüğü geceye dayanıyordu.
Ağabeyi Yıldırım Türk ile beraber yengesini ve yeğenini de bir saldırıda kaybeden Cezayir Türk, intikam yemini etti.
Ucu dış istihbaratlara dayanan olayın ardından intikamını alan Cezayir Türk için artık ölme vakti gelmişti.
Kendisi için düzenlenen cenaze törenini uzaktan izleyen Cezayir Reis, yeni bir hayata ilk adımı atmıştı.