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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 22.09.2022, 15:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.09.2022, 16:01
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BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle atv ekranına geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı BBCS, ilk bölümü ile hem ekrana hem de sosyal medyaya damga vurdu. Dizi #BBCS etiketi ile Trends Topic'te zirvede yer aldı.

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Proje tasarımını Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın yaptığı Ben Bu Cihana Sığmazam, muhteşem bir açılış yaptı. Dizinin takipçileri bir efsanenin doğuşuna tanık olduklarını vurguladı.

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir Türk karakterinin geçmişi ve ilişkileri büyük merak konusu oldu. İlk tanıtımdan itibaren çok konuşulan gerçeklerin bir kısmı ortaya çıktı.

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Cezayir Türk'ün İstanbul'daki eşi Leyla Türk, kocasının öldüğünü zannederken Cezayir'in Özbekistan'da bambaşka bir hayatı vardı.

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Cezayir, Temur Turan adıyla hayatını sürdürürken Özbekistan'da bir eşi bir de çocuğu vardı.

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Cezayir'in bu hayatı yaşamasına sebep olan ise İstanbul'da ağabeyinin öldürüldüğü geceye dayanıyordu.

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Ağabeyi Yıldırım Türk ile beraber yengesini ve yeğenini de bir saldırıda kaybeden Cezayir Türk, intikam yemini etti.

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Ucu dış istihbaratlara dayanan olayın ardından intikamını alan Cezayir Türk için artık ölme vakti gelmişti.

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Kendisi için düzenlenen cenaze törenini uzaktan izleyen Cezayir Reis, yeni bir hayata ilk adımı atmıştı.

BBCS 1. Bölüm'de neler oldu?

Cezayir Türk'ü, Temur Turan olmaktan vazgeçiren ise İstanbul'daki kızının kaçırılması oldu.

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