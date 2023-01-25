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Cezayir Türk içerideki haini buldu!

GİRİŞ TARİHİ: 25.01.2023, 17:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.01.2023, 17:19
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Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölümüyle atv ekranlarına geldi.

Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Salı akşamlarına damga vuran BBCS günün en çok izlenen dizisi oldu.

Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölümde neler oldu? Azamet silahını neden Ekabir'e doğrulttu?

Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Firuze'ye gelen gizemli çiçeklerin sahibi Tatavlalı çıktı.

Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Tatavlalı, Firuze'ye gönderdiği çiçeklerle onu yemeğe davet ederek tuzağa düşürdü.

Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Ateş ise Sabit'i karşısına alarak canını tehlikeye attı.

Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Cezayir, Ateş'e bir aile olmayı teklif etti ve onunla savaşmasını istedi.

Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Cezayir, Yıldırım Türk'ün katillerini bulmak için verdiği mücadeleye Ateş'i de dahil etti.

Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Düşmanlarını masadaki dostlarına anlatan Cezayir Reis "1048'de Tuğrul Bey'in düşmani kimse o, 1453'te Fatih'in düşmanı, 1529'da Sultan Süleyman'ın düşmanı, 1919'da Mustafa Kemal'in düşmanı kimse o!" dedi.

Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Azamet, Reis'in arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Ekabir'in peşine düştü.

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