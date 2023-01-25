Cezayir Türk içerideki haini buldu!

Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölümüyle atv ekranlarına geldi.
Salı akşamlarına damga vuran BBCS günün en çok izlenen dizisi oldu.
Ben Bu Cihana Sığmazam 18. bölümde neler oldu? Azamet silahını neden Ekabir'e doğrulttu?
Firuze'ye gelen gizemli çiçeklerin sahibi Tatavlalı çıktı.
Tatavlalı, Firuze'ye gönderdiği çiçeklerle onu yemeğe davet ederek tuzağa düşürdü.
Ateş ise Sabit'i karşısına alarak canını tehlikeye attı.
Cezayir, Ateş'e bir aile olmayı teklif etti ve onunla savaşmasını istedi.
Cezayir, Yıldırım Türk'ün katillerini bulmak için verdiği mücadeleye Ateş'i de dahil etti.
Düşmanlarını masadaki dostlarına anlatan Cezayir Reis "1048'de Tuğrul Bey'in düşmani kimse o, 1453'te Fatih'in düşmanı, 1529'da Sultan Süleyman'ın düşmanı, 1919'da Mustafa Kemal'in düşmanı kimse o!" dedi.
Azamet, Reis'in arkasından iş çevirdiğini düşündüğü Ekabir'in peşine düştü.
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