Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği "Ben Bu Cihana Sığmazam" sahnelerini yorumladı.

En çok izlenen sahnelerden biri buymuş. Birinci bölümün gerçekten bütün özetini bundan sonra olacakları aşağı yukarı anlatan bir sahneydi bu.Güzel de yorumlanmış, güzel de çekilmiş.
Bizim de çok heyecanımızın dorukta olduğu ve her dönem bu heyecanı taşıyalım dediğimiz bir sahneydi. Ne kadar geçmiş üzerinden ya, vay be. Kaç bölüm oldu, dün gibi hatırlıyorum sahneyi.
Evet, güzel bir sahneydi. Aşağı yukarı biraz evvel söylediğim üzere dizinin bundan sonraki seyrini anlatabilecek bir şey, bir sahne olarak planlanmıştı. Atmosferi de yüksek. Benim de hoşuma giden sahnelerden bir tanesi.
Üzerinde uzun uzun konuştuğumuz, uzun uzun "Ya bunu nasıl çekeceğiz?" "Bu atmosferi nasıl oluşturacağız?" "O duyguyu nasıl geçireceğiz?" diye çok üzerinde uzun uzun düşündüğünüz bir sahneydi.
Müthiş bir performansı vardı Ebru'nun, Mina'nın, diğer oyuncu arkadaşlarımın Işıl Hanım'ın. Gerçekten çok önemli performansları var bu sahnede. Çekerken de çok keyifle çektik böyle oyuncu iştahıyla çektik. "Yaşasın!" dedik bittiğinde.