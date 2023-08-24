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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

GİRİŞ TARİHİ: 24.08.2023, 08:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.08.2023, 09:01
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Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği "Ben Bu Cihana Sığmazam" sahnelerini yorumladı.

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

Cezayir Türk, emanetini almaya geldi.

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

En çok izlenen sahnelerden biri buymuş. Birinci bölümün gerçekten bütün özetini bundan sonra olacakları aşağı yukarı anlatan bir sahneydi bu.Güzel de yorumlanmış, güzel de çekilmiş.

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

Bizim de çok heyecanımızın dorukta olduğu ve her dönem bu heyecanı taşıyalım dediğimiz bir sahneydi. Ne kadar geçmiş üzerinden ya, vay be. Kaç bölüm oldu, dün gibi hatırlıyorum sahneyi.

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

Evet, güzel bir sahneydi. Aşağı yukarı biraz evvel söylediğim üzere dizinin bundan sonraki seyrini anlatabilecek bir şey, bir sahne olarak planlanmıştı. Atmosferi de yüksek. Benim de hoşuma giden sahnelerden bir tanesi.

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

Cezayir yıllar sonra ailesinin karşısında!

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

Çok zor bir sahne bu. Hakikaten bizim de çok kilitlendiğimiz bir sahneydi.

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

Üzerinde uzun uzun konuştuğumuz, uzun uzun "Ya bunu nasıl çekeceğiz?" "Bu atmosferi nasıl oluşturacağız?" "O duyguyu nasıl geçireceğiz?" diye çok üzerinde uzun uzun düşündüğünüz bir sahneydi.

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

Müthiş bir performansı vardı Ebru'nun, Mina'nın, diğer oyuncu arkadaşlarımın Işıl Hanım'ın. Gerçekten çok önemli performansları var bu sahnede. Çekerken de çok keyifle çektik böyle oyuncu iştahıyla çektik. "Yaşasın!" dedik bittiğinde.

Oktay Kaynarca sizlerin en sevdiği “Ben Bu Cihana Sığmazam” sahnelerini yorumladı

Ama gerçekten tekrar tekrar seyredildiğinde de bir oyuncu emeğinin olduğu ortaya çıkıyor. Benim çok sevdiğim sahnelerden bir tanesi.

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