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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

GİRİŞ TARİHİ: 30.11.2023, 17:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2023, 20:31
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Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a öyle bir isim geliyor ki...

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

İkinci sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren diziye, Cezayir Türk'ün Atakan ile konuşmasıyla yeni bir karakter gireceği kesinleşti.

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

Dizide Atakan'a (Ragıp Savaş) planlarını anlatan Cezayir (Oktay Kaynarca), "Bu saatten sonra ne karanlıkta yatarım ne de kara düş görürüm" diyerek yanına herkese bedel eski bir dostunu alacağını ve ona çok güvendiğini söyledi.

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

Bu gizemli dostun kim olacağı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Önümüzdeki bölüm diziye katılacak "Gardaşov" karakterini hangi ünlü oyuncu canlandıracağını konusunda bir çok iddia ortaya atıldı.

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

O ismin Ozan Akbaba olduğu ortaya çıktı.

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

Bu haber sevilen oyuncunun ve dizinin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

47. Bölümüyle ekrana gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın son bölümünde neler oldu?

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

Zeydan ve Cabbar'ın hakkından gelen Cezayir, Erman'ın uyuşturucu karteline katılan Malkaralı ve Süslü'nün peşine düşerek onlara son bir uyarıda bulundu.

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

Eğer pişmanlık gösterip uyuşturucu satmaktan vazgeçerlerse Cezayir canlarına dokunmayacaktı.

Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

Leyla, Cezayir'in Vedat'ı istememesinden sonra kendine uluslararası işlere imza atan yeni bir müteahhit buldu.

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