Ozan Akbaba, atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde...

İkinci sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren diziye, Cezayir Türk'ün Atakan ile konuşmasıyla yeni bir karakter gireceği kesinleşti.
Dizide Atakan'a (Ragıp Savaş) planlarını anlatan Cezayir (Oktay Kaynarca), "Bu saatten sonra ne karanlıkta yatarım ne de kara düş görürüm" diyerek yanına herkese bedel eski bir dostunu alacağını ve ona çok güvendiğini söyledi.
Bu gizemli dostun kim olacağı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Önümüzdeki bölüm diziye katılacak "Gardaşov" karakterini hangi ünlü oyuncu canlandıracağını konusunda bir çok iddia ortaya atıldı.
Zeydan ve Cabbar'ın hakkından gelen Cezayir, Erman'ın uyuşturucu karteline katılan Malkaralı ve Süslü'nün peşine düşerek onlara son bir uyarıda bulundu.