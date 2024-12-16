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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİR GECE MASALI GALERİ

16. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.12.2024, 11:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.12.2024, 11:52
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16. Bölüm Foto Galeri

Canfeza Mahir'in kendisini soktuğu yalan için Mahir'e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer.

16. Bölüm Foto Galeri

Onun bu uğraşına destek veren isim ise Afet için kaybettiği en önemli kalelerden biridir.

16. Bölüm Foto Galeri

Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza'nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da tüm Yılmaz'lara gösterir.

16. Bölüm Foto Galeri

İş uğruna başını derde sokan Canfeza'yı yine Mahir kurtaracaktır.

16. Bölüm Foto Galeri

Mahir özür dilememekte direnirken Canfeza'dan uzak kalmak onun için bir işkenceye dönüşür.

16. Bölüm Foto Galeri

Ancak Canfeza'nın şüpheleri üzerinden Mahir'le gerilen ilişkisi Canfeza'nın Mahir'in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.

16. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).

16. Bölüm Foto Galeri

Dizinin senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor.

16. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

16. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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