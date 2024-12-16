16. Bölüm Foto Galeri

Canfeza Mahir'in kendisini soktuğu yalan için Mahir'e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer.
Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza'nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da tüm Yılmaz'lara gösterir.
Ancak Canfeza'nın şüpheleri üzerinden Mahir'le gerilen ilişkisi Canfeza'nın Mahir'in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.
Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).