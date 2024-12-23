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Can Borcu
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BİR GECE MASALI GALERİ

17. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.12.2024, 12:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.12.2024, 12:13
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17. Bölüm Foto Galeri

Canfeza'nın babasını takip ederek Boris, Selim ve Kürşat ittifakına şahit olmasına çok öfkelenen Mahir; Canfeza'ya babasıyla işbirliği yapacağını söyleyemeyeceği için yalan söylemek zorunda kalır.

17. Bölüm Foto Galeri

Canfeza'nın sevgisinden şüphesi olduğunu öğrendiğinde ise adeta alt üst olur.

17. Bölüm Foto Galeri

Pişmanlık içinde Canfeza'yı soktuğu yanlış düşüncelerden ve şüphelerden kurtarmaya karar veren Mahir, yeni yıl gecesi evliliklerini gerçek bir evliliğe çevirmeye ve özür dilemeye karar verir.

17. Bölüm Foto Galeri

Yeniden Urfa'lı ve Şehrazad olacaklardır.

17. Bölüm Foto Galeri

Ferman'ın organize ettiği yılbaşı eğlencesi ise büyük sırların patlamasına ve yeni aşkların başlangıcına gebedir.

17. Bölüm Foto Galeri

Herkes tüm kırgınlıkları ve yanlış anlamaları eski yılda bırakıp harika bir gece geçirirken yeni yılın ilk sabahına kimse eskisi gibi uyanmayacaktır.

17. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).

17. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

17. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

17. Bölüm Foto Galeri

Hikaye ve Senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor.

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