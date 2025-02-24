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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİR GECE MASALI GALERİ

23. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.02.2025, 12:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.02.2025, 12:59
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23. Bölüm Foto Galeri

Mahir diri diri gömüldüğü mezardan kurtulmak için çareler ararken ona uzanan yardım eli beklemediği bir yerden gelir.

23. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır.

23. Bölüm Foto Galeri

Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar.

23. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır.

23. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).

23. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

23. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.

23. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

23. Bölüm Foto Galeri

Hikaye ve Senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor.

23. Bölüm Foto Galeri

Bir Gece Masalı'nın 23. Bölümünde yine nefesler tutulacak.

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