24. Bölüm Foto Galeri

Gülizar ve Kürşat birlikteliği Yılmaz konağında bomba etkisi yaratır. Henüz bu olayın yankıları atlatılamadan Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği bir gerçek onu çılgına çevirir.
Raşit'in ölümünden beri aranan Selim Allame'nin yerini tespit eden Mahir, büyük bir operasyon gerçekleştirir.
Ramazan'ın ilk günü yeni evlerine taşınan Mahir ile Canfeza hayatlarının en mutlu günlerini yaşarken sinsi bir felaket onlara doğru yaklaşmaktadır.
Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).