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BİR GECE MASALI GALERİ

24. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.03.2025, 11:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.03.2025, 11:19
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24. Bölüm Foto Galeri

Gülizar ve Kürşat birlikteliği Yılmaz konağında bomba etkisi yaratır. Henüz bu olayın yankıları atlatılamadan Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği bir gerçek onu çılgına çevirir.

24. Bölüm Foto Galeri

Mahir bir karar alır.

24. Bölüm Foto Galeri

Raşit'in ölümünden beri aranan Selim Allame'nin yerini tespit eden Mahir, büyük bir operasyon gerçekleştirir.

24. Bölüm Foto Galeri

Ancak Selim'in yakalanmak üzereyken yaptığı hamle Mahir'i bile şoke eder.

24. Bölüm Foto Galeri

Ramazan'ın ilk günü yeni evlerine taşınan Mahir ile Canfeza hayatlarının en mutlu günlerini yaşarken sinsi bir felaket onlara doğru yaklaşmaktadır.

24. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).

24. Bölüm Foto Galeri

Dizinin hikaye ve senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor.

24. Bölüm Foto Galeri

Bir Gece Masalı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

24. Bölüm Foto Galeri

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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