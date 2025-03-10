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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİR GECE MASALI GALERİ

25. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.03.2025, 11:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.03.2025, 11:05
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25. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar.

25. Bölüm Foto Galeri

Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır.

25. Bölüm Foto Galeri

Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir.

25. Bölüm Foto Galeri

Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur.

25. Bölüm Foto Galeri

Ferman ise büyük bir karar verir.

25. Bölüm Foto Galeri

Sevde'ye boşanmak istediğini söyler.

25. Bölüm Foto Galeri

Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.

25. Bölüm Foto Galeri

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.

25. Bölüm Foto Galeri

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