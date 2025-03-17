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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİR GECE MASALI GALERİ

26. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.03.2025, 12:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.03.2025, 12:19
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26. Bölüm Foto Galeri

Kürşat'ın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu Ozan, Hem Kürşat'ın hem de Canfeza ve Mahir'in hayatına bomba gibi düşer.

26. Bölüm Foto Galeri

Ozan ise Kilimci'lerden pek çok sır saklamaktadır.

26. Bölüm Foto Galeri

Kürşat'ın Gülizar'ı almak için Kilimci konağını basıp Afet'i tutuklatması Mahir ve Canfeza arasındaki ipleri gerer.

26. Bölüm Foto Galeri

İkili arasında aynı evin içinde amansız ama bir yandan aşkın sürekli galip geldiği bir savaş başlar.

26. Bölüm Foto Galeri

Köşke gelen Ferman'ın annesinin yolunun Sevde ile kesişmesi Afet ve Sevde'yi dönülmez bir yol sokarken, Sare hiç görmediği annesi Handan'la tanışır.

26. Bölüm Foto Galeri

Ancak Handan'ın tüm Kilimci'lere büyük bir sürprizi vardır.

26. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

26. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

26. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

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