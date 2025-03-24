canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
12
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
BİR GECE MASALI GALERİ

27. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.03.2025, 12:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.03.2025, 12:35
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
27. Bölüm Foto Galeri

Yaşanan büyük şok sonrası herkes hayatındaki sorunlarla boğuşurken Mahir ve Canfeza'nın arası yeniden bozulur.

27. Bölüm Foto Galeri

Canfeza, babasının ona getirdiği sorunların arasında kaybolup abisi tarafından sürekli manipüle edilirken; Mahir'in yaşadıklarını gözden kaçırır.

27. Bölüm Foto Galeri

Ancak Mahir yine de bir yandan ilişkisini düzeltmeye çalışırken bir yandan babasıyla ilgili çok şaşıracağı bir sırra ulaşır.

27. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu sır babasının cinayetinde yeni bir kapı açar.

27. Bölüm Foto Galeri

Süreyya ile kanka olan Ferman, maceradan maceraya atlarken gelen acı haberle büyük bir şok yaşar.

27. Bölüm Foto Galeri

Afet ise başına bela olan Fatma'yı eve almak zorunda kalır.

27. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

27. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

27. Bölüm Foto Galeri

Hikaye ve senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN