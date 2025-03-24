27. Bölüm Foto Galeri

Yaşanan büyük şok sonrası herkes hayatındaki sorunlarla boğuşurken Mahir ve Canfeza'nın arası yeniden bozulur.
Canfeza, babasının ona getirdiği sorunların arasında kaybolup abisi tarafından sürekli manipüle edilirken; Mahir'in yaşadıklarını gözden kaçırır.
Ancak Mahir yine de bir yandan ilişkisini düzeltmeye çalışırken bir yandan babasıyla ilgili çok şaşıracağı bir sırra ulaşır.
Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).