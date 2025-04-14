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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİR GECE MASALI GALERİ

29. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.04.2025, 12:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.04.2025, 12:31
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29. Bölüm Foto Galeri

Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur.

29. Bölüm Foto Galeri

İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler.

29. Bölüm Foto Galeri

Kırdıklarını onaran sadece ikisi değildir.

29. Bölüm Foto Galeri

Sare de annesi ve abisindeki garipliği fark eder ve hem hatalarını onarmaya çalışır hem de Mahir ve Canfeza'ya ummadıkları bir ipucu verir.

29. Bölüm Foto Galeri

Mahir ve Canfeza'nın birlikte hareket etmesi Ozan'ın planlarını bozmaktadır.

29. Bölüm Foto Galeri

İkilinin iş birliğinden habersiz olan Ozan, panikle yanlış hamle yaparak Gökçe'yi eve getirir.

29. Bölüm Foto Galeri

Mahir ve Canfeza ise kızı bulmak için büyük bir risk alarak gizlice Ozan'ın evine girer.

29. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

29. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

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