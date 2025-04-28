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BİR GECE MASALI GALERİ

30. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.04.2025, 10:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.04.2025, 11:02
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30. Bölüm Foto Galeri

Canfeza ve Mahir bir yandan Ozan'ın sırlarını araştırırken bir yandan kendi aşklarının tadını çıkarırlar.

30. Bölüm Foto Galeri

Gökçe'yle ilgili buldukları bir ipucu onları hiç beklemedikleri bir maceraya sürükler.

30. Bölüm Foto Galeri

Köşkte ise Canfeza'nın verdiği fikirle bir plan kuran Afet ile Süreyya; Fatma'yı zengin ve yaşlı bir aile dostu ile evlendirip başlarından göndermek için çabalarlar.

30. Bölüm Foto Galeri

Ancak beklenmedik bir durum ortalığı karıştırır.

30. Bölüm Foto Galeri

Bir köy evinde gelecekteki yaşamlarının provasını yapan Mahir ve Canfeza oradan büyük bir dersle ve çok önemli bir kararla dönerken Canfeza'yı büyük bir sürpriz beklemektedir.

30. Bölüm Foto Galeri

Mahir'e bana gökten yıldızları indirebilir misin diye soran Canfeza sorusunun cevabını büyülü bir akşamla alacaktır.

30. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

30. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

30. Bölüm Foto Galeri

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