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BİR GECE MASALI GALERİ

31. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.05.2025, 11:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.05.2025, 11:19
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31. Bölüm Foto Galeri

Ferman'ın kumar mafyasının eline düşmesi Mahir'i harekete geçirirken; Asaf yeniden geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve Mahir'e polisliği bırakması karşılığında tüm servetin ve işlerin başına geçmesini teklif eder.

31. Bölüm Foto Galeri

Ancak Mahir, üstlerinin radarındadır.

31. Bölüm Foto Galeri

Ancak Mahir, üstlerinin radarındadır.

31. Bölüm Foto Galeri

Bayıldığı sırada gördüğü rüya Canfeza'yı derinden etkilerken yüreğini gelecek günlerin kaygısı sarar.

31. Bölüm Foto Galeri

Haksız da değildir.

31. Bölüm Foto Galeri

Sinsi bir tehlike etraflarında dolaşırken eve Canfeza adına gizemli bir paket gelir.

31. Bölüm Foto Galeri

Geçen günlerin muhasebesini yapan Mahir, Canfeza'yı ailesiyle kendisi arasında çok fazla bıraktığını fark etmiştir.

31. Bölüm Foto Galeri

Canfeza için iki ailenin de katılacağı bir doğum günü hazırlar.

31. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).

31. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

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