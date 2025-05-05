31. Bölüm Foto Galeri

Ferman'ın kumar mafyasının eline düşmesi Mahir'i harekete geçirirken; Asaf yeniden geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve Mahir'e polisliği bırakması karşılığında tüm servetin ve işlerin başına geçmesini teklif eder.
Bayıldığı sırada gördüğü rüya Canfeza'yı derinden etkilerken yüreğini gelecek günlerin kaygısı sarar.
Geçen günlerin muhasebesini yapan Mahir, Canfeza'yı ailesiyle kendisi arasında çok fazla bıraktığını fark etmiştir.
Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).