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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİR GECE MASALI

8. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.10.2024, 12:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.10.2024, 12:16
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8. Bölüm Foto Galeri

Babaannesinin planını öğrenen Mahir, Afet'e bir yemin eder.

8. Bölüm Foto Galeri

Canfeza'yı o köşke karısı olarak getirecektir.

8. Bölüm Foto Galeri

Sıla'yı kaçıran Selim'in ise bu kez bambaşka bir olayı vardır.

8. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in Canfeza'yı bulduğu yerde tüm kaygılar ve engeller geride kalır.

8. Bölüm Foto Galeri

Mahir, Canfeza'ya evlenme teklif eder ve ailesinin bu evliliği kabul ettiğini ona kanıtlamaya söz verir.

8. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz),

8. Bölüm Foto Galeri

Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

8. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

8. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de

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