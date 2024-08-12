atv'nin merakla beklenen dizisi "Bir Gece Masalı" ne zaman başlıyor?

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı "Bir Gece Masalı" dizisi atv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta tanıtımıyla ilgi toplayan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bir Gece Masalı'nın oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...