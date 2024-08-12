atv'nin merakla beklenen dizisi "Bir Gece Masalı" ne zaman başlıyor?

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı "Bir Gece Masalı" dizisi atv ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta tanıtımıyla ilgi toplayan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bir Gece Masalı'nın oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...
atv'nin yeni sezonda heyecanla beklenen, yapımını NGM'nin üstlendiği, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı yeni dizi "Bir Gece Masalı"nın ilk tanıtımı yayınladı.
Dizi Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşk öyküsünü ekranlara taşıyor.
İzleyicilere aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide başrolleri Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaşırken Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi başarılı isimler de yer alıyor.
Dizinin jenerik müziğini Simge Sağın seslendirirken, beste ve düzenlemesi ise Alp Yenier'e ait.