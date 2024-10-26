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BİR GECE MASALI

Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2024, 11:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2024, 11:56
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Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, atv Genel Müdür Yardımcıları Dilaver Kıvrak ve Oskay Alptürk, atv İçerik Satış Müdürü Müge Akar geceye ev sahipliği yaptı.

Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

ATV Distribution tarafından lisanslanan, dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen ATV dizileri, 7 kıtada ilgi görmeye devam ediyor.

Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

"Bir Gece Masalı" Lansmanı özel bir geceyle yapıldı. "The Nightfall" adıyla dünyaya tanıtılan Bir Gece Masalı için Cannes'da özel bir lansman yemeği düzenlendi.

Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır süregelen birinciliğini elden bırakmayan ATV, yayınladığı dizileriyle tüm dünyanın ilgi gösterdiği Mipcom'da içerik alıcılarıyla bir araya geldi.

Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, Türkiye'den sonra tüm dünyanın gözdesi olma yolunda emin adımlarla yürüyor.

Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

Mipcom Fuarı'ndaki ATV standını ziyaret eden sevilen oyuncular, katılımcıların ve yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu bölgelerinden birçok yöneticinin katıldığı gecede Mipcom'a özel olarak hazırlanan fragmanı alıcılarıyla buluştu.

Bir Gece Masalı "The Nightfall" adıyla fuarda yerini aldı

Televizyon ve dizi sektörünün en prestijli fuarı Mipcom, Cannes'da 40. kez katılımcılarını ağırladı. Kaliteli içerikleriyle her zaman beğeni toplayan ATV dizileri, dünya televizyon devleriyle buluştu.

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