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100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 30.01.2023, 12:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.01.2023, 13:36
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100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir.

100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Hakan'ın yasak bir lişkiden bir çocuğu vardır. Elif'in ise durumdan haberi yoktur.

100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır.

100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Dila, Fırat'ın sorunlu kız kardeşidir. Abisi için hayatı daha zorlaştıran bir yapıya sahiptir.

100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Ümran ise Dila va Fırat'ın annesidir. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Fırat, Dila'nın altı yıllık yokluğunun yarattığı soru işaretleriyle boğuşmaktadır.

100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Dila, yıllarca arka plana itilmesinin ve hor görülmesinin intikamını almaya hazırlanır.

100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Sude, Fırat'ın üniverstiden arkadaşıdır. Beraber çalışmaktadırlar. İçten içe Fırat'a aşk beslemektedir.

100 karede Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Elif, Fırat'ın iş teklifini değerlendirirken Güneş için zor günlerin başladığını bilmiyordur.

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