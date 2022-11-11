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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

11. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 11.11.2022, 12:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.11.2022, 12:17
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11. Bölüm Foto Galeri

Ümran, Dila'nın bir kızı olduğunu öğrenmiştir.

11. Bölüm Foto Galeri

Mehveş, Güneş'in artık Dila'yla birlikte olacağını düşünüp heveslenirken Dila, Ümran'ın bu konuda ne yapacağını gergin bir şekilde izler.

11. Bölüm Foto Galeri

Ümran, Güneş konusunda ne yapacağına karar vermeye çalışırken Elif'le ilgili Fırat'a karşı kullanabileceği çok önemli bir bilgi edinir.

11. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Alper ve Fulya yeni bir ilişkiye yelken açar. Sude, Alper'in ilgisini yönlendirme gücünü kaybetmek istemez, Fulya'nın yoluna çıkar.

11. Bölüm Foto Galeri

Ümran, Fırat'ı, Elif'ten ayırmak için her şeyi göze almıştır. Elif'in, Dila'yı öğrenmesi artık an meselesidir.

11. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

11. Bölüm Foto Galeri

"Her Şey Aşk Yüzünden"

11. Bölüm Foto Galeri

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatıyor.

11. Bölüm Foto Galeri

"Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

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