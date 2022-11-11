11. Bölüm Foto Galeri

Mehveş, Güneş'in artık Dila'yla birlikte olacağını düşünüp heveslenirken Dila, Ümran'ın bu konuda ne yapacağını gergin bir şekilde izler.
Ümran, Güneş konusunda ne yapacağına karar vermeye çalışırken Elif'le ilgili Fırat'a karşı kullanabileceği çok önemli bir bilgi edinir.
Bu sırada Alper ve Fulya yeni bir ilişkiye yelken açar. Sude, Alper'in ilgisini yönlendirme gücünü kaybetmek istemez, Fulya'nın yoluna çıkar.
Ümran, Fırat'ı, Elif'ten ayırmak için her şeyi göze almıştır. Elif'in, Dila'yı öğrenmesi artık an meselesidir.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatıyor.