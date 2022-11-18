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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

12. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.11.2022, 14:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.11.2022, 14:18
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12. Bölüm Foto Galeri

Elif sonunda Dila'yla baş başadır. Şimdi hesap zamanıdır. Elif, Dila'yla kozlarını paylaşırken acı sözleriyle canını yakmaktan geri durmaz.

12. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Elif'in yanında olup her şeyi yoluna koyacağına dair söz verir.

12. Bölüm Foto Galeri

Elif buna inanmışken Dila gelip Güneş'i, Elif'ten alacağını söyler.

12. Bölüm Foto Galeri

Elif altüst olur.

12. Bölüm Foto Galeri

Ne Ümran ne de Fırat, Dila'ya destek olurlar.

12. Bölüm Foto Galeri

Dila da kendi yöntemleriyle Güneş'i almaya çalışır. Sosyal medyayı kullanarak mağdur rolü oynar.

12. Bölüm Foto Galeri

Ümran medyanın gözü önüne çıktığı için köşeye sıkışır. Dila, Elif'e acı sözlerinin bedelini fazlasıyla ödetmeye kararlıdır. Bu daha başlangıçtır. Elif'i daha büyük belalar bekliyordur.

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