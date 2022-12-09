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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

15. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.12.2022, 11:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.12.2022, 11:36
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15. Bölüm Foto Galeri

Elif, Fırat'ı korumak için Güneş'i kendi başına kaçırmaya karar verir. Fırat annesinden polisi bu işe karıştırmamasını ister. Elif'i bulmak için zamana ihtiyacı vardır.

15. Bölüm Foto Galeri

Ümran, Fırat'a iki gün müddet verir. Ancak Dila, abisiyle annesinin kendisini dışarıda bırakıp aralarında anlaşmalarına öfkelenir ve polisi arar.

15. Bölüm Foto Galeri

Artık Elif'in peşinde hem Fırat hem de polis vardır.

15. Bölüm Foto Galeri

Elif bir yandan iş bulup biraz para kazanmaya çalışırken bir yandan da saklanmaya çalışır.

15. Bölüm Foto Galeri

Sürekli yer değiştirirken çember daralır, yakalanması an meselesidir.

15. Bölüm Foto Galeri

Peki Fırat, Elif'i polisten önce bulup onu kurtarabilecek midir?

15. Bölüm Foto Galeri

Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

15. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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