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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

18. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.01.2023, 11:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.01.2023, 11:32
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18. Bölüm Foto Galeri

Elif, Fırat'ın babasını öldürmek istemiş olabileceğine inanmak istemez.

18. Bölüm Foto Galeri

Ama gerek Ümran'dan gördüğü tepkiler gerekse Fırat'ın tavrı onu şüphe içinde bırakır.

18. Bölüm Foto Galeri

Mehveş bile alttan alta Fırat'ı korumak ister gibidir.

18. Bölüm Foto Galeri

Herkes ondan bir şey saklıyordur.

18. Bölüm Foto Galeri

Elif nasıl bir aileye girdiğini yavaş yavaş fark ederken Cemil için getirdiği doktor Fırat'la arasındaki iplerin iyice kopmasına yol açar.

18. Bölüm Foto Galeri

Ancak Cemil'in sayıklamaları arasında onu merdivenlerden iten asıl kişiyi öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder.

18. Bölüm Foto Galeri

Elif artık Ümran için apaçık bir tehlikedir.

18. Bölüm Foto Galeri

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

18. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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