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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

19. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.01.2023, 11:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.01.2023, 11:57
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19. Bölüm Foto Galeri

Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır

19. Bölüm Foto Galeri

ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz.

19. Bölüm Foto Galeri

Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister.

19. Bölüm Foto Galeri

İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken Ümran için Cemil hala bir tehdittir.

19. Bölüm Foto Galeri

Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez.

19. Bölüm Foto Galeri

Elif ise Fırat'a karşı haksızlık ettiğini fark eder.

19. Bölüm Foto Galeri

Kalbinin sesini dinlemeye karar verir.

19. Bölüm Foto Galeri

Geç de olsa çıktıkları balayında Elif gerçekleri fark eder.

19. Bölüm Foto Galeri

Artık Cemil'in hayatı, Elif'in, Fırat'ı ikna edebilmesine bağlıdır.

19. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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