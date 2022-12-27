Elif "evet" diyecek mi?

Dila, annelik mevzusunu yarışa dönüştürür ama Güneş'in kalbini bir türlü kazanmayınca onu önce ilaçla hasta edip sonra tıpkı Elif gibi iyileştirmeyi dener. Ama ilaç koyduğu omleti Güneş değil Elif yiyince ortalık karışır. Elif halsizleşir ve kusar. Bir de nikah işlemleri için kadın doğuma gidince Ümran onu hamile zanneder.