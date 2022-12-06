Elif, Güneş'ten vazgeçmiyor!

Dila'nın akıl sağlığı ile ilgili raporları mahkemeye sunan Fırat Güneş'in vasisi olmak için başvurur. Ama onlardan bir adım önde olan Ümran, sürpriz kararla Güneş'in yasal vasiliğini alır. Elif bir kez daha yıkılır. İstanbul'dan gitme kararı alır.