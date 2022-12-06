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Elif, Güneş'ten vazgeçmiyor!

GİRİŞ TARİHİ: 06.12.2022, 11:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.12.2022, 11:19
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Elif, Güneş'ten vazgeçmiyor!

Güneş, geçici olarak sosyal hizmetlere verilir. Elif bu olayla yıkılır ve kapısında nöbet tutar. Yemekten içmekten kesilir.

Elif, Güneş'ten vazgeçmiyor!

Fırat ne kadar onun yanında olmaya çalışsa da boştur.

Elif, Güneş'ten vazgeçmiyor!

Dila'nın akıl sağlığı ile ilgili raporları mahkemeye sunan Fırat Güneş'in vasisi olmak için başvurur. Ama onlardan bir adım önde olan Ümran, sürpriz kararla Güneş'in yasal vasiliğini alır. Elif bir kez daha yıkılır. İstanbul'dan gitme kararı alır.

Elif, Güneş'ten vazgeçmiyor!

Son dileği de Güneş ile vedalaşmaktır. Fırat, Güneş'i buluşmaya getirir. Fırat'ın pamuk şeker almasını fırsat bilen Elif, Güneş'i kaçırır.

Elif, Güneş'ten vazgeçmiyor!

Arkasında Fırat'a veda mektubu bırakan Elif, Güneş'i de yanına alarak kaybolur.

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