Elif, Güneş'ten vazgeçmiyor!

Güneş, geçici olarak sosyal hizmetlere verilir. Elif bu olayla yıkılır ve kapısında nöbet tutar. Yemekten içmekten kesilir.
Dila'nın akıl sağlığı ile ilgili raporları mahkemeye sunan Fırat Güneş'in vasisi olmak için başvurur. Ama onlardan bir adım önde olan Ümran, sürpriz kararla Güneş'in yasal vasiliğini alır. Elif bir kez daha yıkılır. İstanbul'dan gitme kararı alır.
Son dileği de Güneş ile vedalaşmaktır. Fırat, Güneş'i buluşmaya getirir. Fırat'ın pamuk şeker almasını fırsat bilen Elif, Güneş'i kaçırır.