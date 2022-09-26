atv'nin sezona muhteşem başlayan dizisi Bir Küçük Gün Işığı yine dikkat çeken bir bölümle ekrana geldi. Güneş, Elif'le birlikte keyif içinde çizgi film izlerken patlamış mısır yemeyi ihmal etmedi. Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölüm'de Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi iyiden iyiye anne-kız evresine geçti. Dila ise annesinin kendisini kamerayla izlediğini fark etti. Elif'in organizasyon işinden başarıyla çıkması Fırat'la daha da yakınlaşmasına sebep oldu. Fırat, Güneş'e güven verirken Elif'le de yakınlaşmaya başladı. Dila, Güneş'i sıkıştırarak 'Kendine yeni bir anne mi buldun' sorusunu yöneltti. Güneş'in Dila'yı gördükten sonra yaşadığı korku devam etti. Okula gitmek istemeyen Güneş, adeta bir anne şefkatiyle karşılaştı. Elif, kendi annesiyle yaşadıklarından örnek vererek küçük kızı uyandırmayı başardı. Güneş için endişelenen Elif'e uzanan el yine Fırat'ın eli oldu. Fırat, Elif ve Güneş'i atlarıyla tanıştırdı. Güneş, atlarla birlikte keyifli vakit geçirirken ağzından minik de olsa kelimeler döküldü. Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölümü ile Pazartesi 20.00'de atv'de.