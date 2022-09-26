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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

GİRİŞ TARİHİ: 26.09.2022, 23:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.09.2022, 00:24
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Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

atv'nin sezona muhteşem başlayan dizisi Bir Küçük Gün Işığı yine dikkat çeken bir bölümle ekrana geldi.

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

Güneş, Elif'le birlikte keyif içinde çizgi film izlerken patlamış mısır yemeyi ihmal etmedi.

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

Bir Küçük Gün Işığı 4. Bölüm'de Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi iyiden iyiye anne-kız evresine geçti.

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

Dila ise annesinin kendisini kamerayla izlediğini fark etti.

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

Elif'in organizasyon işinden başarıyla çıkması Fırat'la daha da yakınlaşmasına sebep oldu.

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

Fırat, Güneş'e güven verirken Elif'le de yakınlaşmaya başladı.

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

Dila, Güneş'i sıkıştırarak "Kendine yeni bir anne mi buldun" sorusunu yöneltti.

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

Güneş'in Dila'yı gördükten sonra yaşadığı korku devam etti.

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

Okula gitmek istemeyen Güneş, adeta bir anne şefkatiyle karşılaştı.

Elif ve Güneş'in sımsıcak ilişkisi...

Elif, kendi annesiyle yaşadıklarından örnek vererek küçük kızı uyandırmayı başardı.

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