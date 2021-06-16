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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

101. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.06.2021, 10:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.06.2021, 10:50
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101. Bölüm Foto Galeri

Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır!

101. Bölüm Foto Galeri

Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır!

101. Bölüm Foto Galeri

Saniye'nin Üzüm'e kötülük yapacağını düşünüp kafasına odunla vurduğu Cumali, hayati tehlikeyi atlatıp, taburcu olur ve çiftliğe geri döner.

101. Bölüm Foto Galeri

Züleyha'nın da Saniye'nin de gönlü, Üzüm'ü öz babasından ayırmaya kıyamayacaktır. Ancak Cumali, onlara anlattığı kadar kader kurbanı mıdır? Bunu zaman gösterecektir.

101. Bölüm Foto Galeri

Fekeli, Fikret ve Lütfiye'nin Kerem Ali'nin başındaki bekleyişleri umutla devam etmektedir. Bahtiyar, küçük bebeğin hayata dönmesi için canını dişine takmıştır. Müjgan'ın ailesinin avukatı vazgeçip dönse de, aile vazgeçmeye niyetli değildir! Kapıları tekrar çalacaktır!

101. Bölüm Foto Galeri

Fekeli, torununun yaşam savaşını kazanması için dua ederken, yasal sorunlarla da boğuşmak zorunda kalacaktır.

101. Bölüm Foto Galeri

Anlaşılan kader ile arasındaki evlat ve aşk sınavları da sona ermemiştir. Fekeli'nin kaderinde yine bir can ile sınanmak vardır! Fekeli'nin bu kez sırdaşı Çetin olacaktır.

101. Bölüm Foto Galeri

Sevda ve Ümit ortalıktan yok olmuştur. Betül ve Şermin, konuyla hiç ilgileri yokmuşçasına Yaman sofrasında başköşeye yerleşirler. Hatta tüm geçmişe bir perde çekilip, Betül ve Demir yeniden iki kardeş gibi işbirliği yapmaya bile başlayacaktır.

101. Bölüm Foto Galeri

Demir, Sevda'nın ölümünün ardından pek çok karar almak zorunda kalacaktır. Üstlendiği sırları Züleyha'yı tehlikeye atmamak için onunla da paylaşamaz. Fikret ile buluşarak bazı şeyleri netleştirmeye çalışır. Ümit ile ilgili sorunlarını çözemez ama ikisi arasındaki gerginlik bu sayede azalacaktır.

101. Bölüm Foto Galeri

Tüm bu süreçte, Yaman konağındaki gerginlik artarken, Ümit'in de hamileliğinin ilerlediğini zannetmeye devam ederler. Bu yüzden Demir, Züleyha'ya danışmadan Ümit'i alıp konağa getirecektir! Çünkü saklamaları gereken bir sır vardır!

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